Барселона, Испания, , 13:17 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может восстановиться от травмы к матчу Лиги чемпионов против миланского «Интера». Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, восстановление Месси идёт с опережением графика. Есть вероятность, что он вернётся в строй к матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

Окончательное решение об участии Месси в матче с миланским клубом будет принято за день до матча. Встреча состоится 2 октября.

Напомним, в начале августа Месси получил травму, после чего проходил длительнее восстановление. В матче с «Вильярреалом» он получил новую травму.

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