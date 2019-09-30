Пекин, , 12:18 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым в первом круге турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 14 минут, завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Рублёв пять раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, пять ошибок на подаче и один брейк.

Во втором круге Рублёв сыграет с победителем матча между итальянцем Фабио Фоньини и представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

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