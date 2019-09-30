Пекин, , 12:13 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Уругвая Пабло Куэвасом в первом круге турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 33 минуты, завершилась со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

Хачанов восемь раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал два брейк-пойнта. На счету его соперника два эйса, четыре ошибки на подаче и ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем матча между французским теннисистом Жереми Шарди и итальянцем Марко Чеккинато.