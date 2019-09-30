Москва, , 11:59 — REGNUM Искажений, возникшие в базе данных московской лаборатории, не носят случайного характера. Такое мнение высказали эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщил в открытом письме глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

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В письме отмечается, что направленные в российскую спортивную организацию требования «вызваны важностью поддержания общественного доверия к целостности российского спорта и Всемирной антидопинговой программе, составной частью которой является Россия».

«По мнению специалистов WADA, характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учётом того, что эти предполагаемые искажения произведены в том числе и за последние два года», — приводит ТАСС слова Гануса.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. WADA дало России три недели, чтобы предоставить объяснения по этому вопросу.

Напомним, в сентябре 2018 года исполком WADA восстановил статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. В январе 2019 года было объявлено, что статус соответствия РУСАДА сохранён.