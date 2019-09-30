Пекин, , 11:56 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в матче первого круга турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 29 минут, завершилась со счётом 6:0, 3:6, 7:6 (7:4).

Павлюченкова четыре раза подала навылет, допустив две двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, пять ошибок на подаче и три брейка.

Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с американской теннисисткой Софьей Кенин.

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