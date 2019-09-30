Сент-Пол, США, , 11:38 — REGNUM «Лос-Анджелес» сыграл вничью с «Миннесотой Юнайтед» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 70-й минуте нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела открыл счёт в матче. А спустя пять минут защитник «Миннесоты» Майкл Боксолл восстановил равновесие.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает первое место в турнирной таблице MLS, в активе команды 69 очков в 33 матчах. Вела лидирует в списке бомбардиров, на его счету 31 гол в 30 матчах.

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