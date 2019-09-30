Алма-Ата, Казахстан, , 11:28 — REGNUM Два спортсмена из Казахстана завоевали золото на чемпионате Азии по стендовой стрельбе в Алма-Ате, сообщили 30 сентября в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В командном зачете дисциплины «трап-микс» золото завоевали Виктор Хасянов и Мария Дмитриенко. Серебряная медаль досталась стрелкам из Ливана Рэй Бассил и Алан Мусса, серебряная — китайской паре Юнгзи Лиу и Хайченг Ю.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая казахстанский спортсмен Юрий Юрков занял второе место на международном турнире по пулевой стрельбе в Германии. Стрелок выступал в дисциплине по мелкокалиберной винтике на 50 метрах.

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