Анапа, Краснодарский край, , 11:11 — REGNUM Четыре спортсмена из Туркмении вышли в финал Кубка мира по кикбоксингу X World Cup Diamond в Анапе, сообщает агентство Orient.

В финал турнира в весовой категории до 86 кг пробился Айназар Гылыжов, в категории до 81 кг — Хаджи Гельдымаммедов, в категории до 71 кг — Ислам Рахметов, в категории до 63,5 кг — Мухаммед Алтыбаев.

Отметим, на Кубке мира по кикбоксингу в Анапе сборную Туркмении на соревнованиях представляют 18 спортсменов. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из 17 стран мира.

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