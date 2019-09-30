Сент-Луис, США, , 11:06 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» отправил российских нападающих Клима Костина и Алексея Торопченко в фарм-клуб. Об этом сообщается на сайте «Блюз».

Отмечается, что расположение «Сент-Луиса» покинули 12 хоккеистов. Все они будут готовиться к сезону в составе «Сан-Антонио Рэмпейдж», который выступает в АХЛ.

Напомним, на драфте 2017 года Костин был выбран «Сент-Луисом» под общим 31-м номером. Однако форвард ещё не провёл ни одного официального мачта за команду и играл за «Сан-Антонио Рэмпейдж».

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