Уфа, , 10:48 — REGNUM Заключительный 12 отборочный этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия» прошел в Уфе. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Башкирии.

В нем приняли участие спортсмены Белебеевского, Кушнаренковского, Гафурийского, Хайбуллинского и Янаульского района.

В итоге, в 12 отборочном этапе победил жокей Виталий Рогалев из Хайбуллинского района Башкирии.

По словам чиновников, с марта 2019 года в соревнованиях, посвященных 100-летию Башкирии, приняли участие жокеи из всех районов республики.

Напомним, что 11 октября будет разыгран главный приз конноспортивного турнира «Терра Башкирия». В нем примут участие 12 спортсменов, которые победили в отборочных этапах.