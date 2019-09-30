Арнем, Нидерланды, , 10:42 — REGNUM «Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Витесса» Нуа Дико. «Валвейк» восстановил равновесие на 52-й минуте благодаря голу полузащитника Клинта Леманса с пенальти. При этом «Витесс» остался в меньшинстве после удаления защитника Юлиана Леливелда.

Тем не менее, команда Леонида Слуцкого смогла одержать победу благодаря голу форварда Уссамы Таннана, реализовавшего пенальти на 77-й минуте матча.

На сегодняшний день «Витесс» занимает четвёртое место в чемпионате Нидерландов, в активе команды 17 очков после восьми туров.

Читайте также: «Витесс» Слуцкого вырвал победу у «Фортуны» в матче чемпионата Нидерландов