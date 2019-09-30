Генуя, Италия, 30 сентября 2019, 10:05 — REGNUM Бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать новым главным тренером «Дженоа». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
acmilanfan.ru

Отмечается, что Гаттузо уже вёл переговоры с представителями «Дженоа». При этом руководство генуэзского клуба планирует уволить нынешнего главного тренера команды Аурелио Андреаццоли из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал Гаттузо возглавить команду, однако тот отказался, посчитав «Дженоа» приоритетным вариантом.

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