Москва, , 09:58 — REGNUM Московский «Спартак» предложил итальянскому специалисту Дженнаро Гаттузо возглавить команду, однако тот отказался. Об этом сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Отмечается, что «Спартак» сделал выгодное в финансовом плане предложение Гаттузо. Однако Гаттузо рассматривает в качестве приоритетного вариант с «Дженоа».

Напомним, в мае Гаттузо покинул «Милан», который возглавлял с 2017 года. В сезоне 2018/19 команда под его руководством заняла пятое место в турнирной таблице Серии А.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул пост после поражения от «Оренбурга».

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