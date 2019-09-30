Вашингтон, , 09:22 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» дубль оформил нападающий Ти Джей Оши, также шайбы забросили Якуб Врана и Чендлер Стивенсон. Российский форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

У «Каролины» дубль на счету форварда нападающего Себастьяна Ахо, ещё одна шайба в активе Нино Нидеррайтера. Российский нападающий Андрей Свечников отдал две результативные передачи.

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