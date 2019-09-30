Республика Корея, , 09:20 — REGNUM Флаг Южной Кореи будет поднят на стадионе в Пхеньяне во время отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между командами Южной Кореи и КНДР. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает министерство объединения Сеула, сообщает южнокорейское издание The Korea Herald.

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«Поскольку в КНДР сообщили, что матч будет проведён в соответствии с международными стандартами, такие вопросы, как поднятие национального флага, будут решаться в соответствии с международной практикой», — отметил на регулярном брифинге пресс-секретарь министерства Ли Сан Мин.

Напомним, матч азиатской зоны квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными КНДР и Южной Кореи пройдёт в Пхеньяне 15 октября.

Добавим, что в настоящее время Южная Корея пытается обсудить с КНДР вопрос об отправке команды болельщиков в Пхеньян, однако до сих пор ответ от северокорейской стороны не получен.

Как сообщало ИА REGNUM, сборные КНДР и Южной Кореи уже были в одной группе в отборочном турнире к ЧМ-2010. Тогда оба матча были сыграны на нейтральном поле — в Шанхае и завершились ничьей.

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