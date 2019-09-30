Лас-Вегас, США, , 09:16 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Сан-Хосе» единственную шайбу забросил российский нападающий Данил Юртайкин.

А в середине второго периода произошла драка российского защитника «Вегаса» Валентина Зыкова и форварда «Шаркс» Эвандера Кейна. Зыков уронил Кейна, после чего они подрались и получили по две минуты штрафа. После возвращения на лёд они продолжили выяснять отношения и вновь сошлись в поединке, заработав ещё по пять штрафных минут.

Всего Зыков заработал девять штрафных минут за матч, а Кейн — 27. Причём в третьем периоде Кейн получил матч-штраф и был удалён до конца игры.

Напомним, сезон в регулярном чемпионате НХЛ начнётся в ночь на 3 октября.

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