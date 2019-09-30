Вашингтон, , 09:15 — REGNUM 29 сентября: «Эдмонтон» отказался от «пятизвездочного броска» Антона Бурдасова, не предложив россиянину контракт.

Бывший нападающий омского «Авангарда» Антон Бурдасов провел последний месяц в Канаде в надежде подписать контракт с клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Игроку был предложен пробный контракт рассчитанный на три контрольных матча, из которых россиянин провел лишь два. Тем не менее, Антон успел отличиться одним результативным баллом, ассистировав партнеру в победном для «Эдмонтона» матче против «Виннипега» 27 сентября. «Нефтяники» выиграли со счетом 5:3, а сама игра стала последней для россиянина в рамках пробного контракта.

«Персона Бурдасова очень интригует. Он большой, хорошо катается и у него пятизвездочный бросок с кистей. Но он никогда не играл в Северной Америке и не заключал полноценный контракт с «Эдмонтоном». Бурдасов — это перспектива, а Томаш Юрчо — это уже товар. Тренеры любят опытных игроков, таких как Юрчо, но они любят и парней с возможностями Бурдасова. Как сказал наставник Дэйв Типпетт, у него нет проблем с молодыми хоккеистами, он просто ищет хоккеистов, которые могут сделать команду лучше», — поделился своим мнением насчет будущего Бурдасова обозреватель Sportsnet Марк Спектор.

Также Марк Спектор подчеркнул, что россиянин еще не готов к НХЛ и, скорее всего, вернется в КХЛ.

Напомним, что последний сезон Антон Бурдасов отыграл в свитере «Салавата Юлаева», где также был ассистентом капитана. За 50 матчей в регулярном первенства КХЛ в сезона 2018−2019 годов он набрал 31 (19+12) очко.

29 сентября: «Виннипег» переподписал форварда Кайла Коннора на крупную сумму.

Как сообщает официальный инсайдер «Виннипег Джетс», нападающий Кайл Коннор подписал новый 7-летний контракт с клубом на сумму 7,14 миллионов долларов в год.

На протяжении действия контракта американец суммарно получит около 50 миллионов долларов США.

Один из самых перспективных форвардов клуба — 22-летний Кайл Коннор последние несколько месяцев находился в статусе ограниченно свободного агента, ведя переговоры с клубом по поводу нового контракта.

Ранее клубу удалось также заключить высокооплачиваемый контракт с другим нападающим — Патриком Лайне сроком на два года.

В предыдущем сезоне НХЛ Кайл Коннор принял участие во всех 82 играх чемпионата, отличившись 66 (34+32) очками по системе «гол+пас» при показателе полезности «-7».

29 сентября: «Колорадо» достиг соглашения с финским нападающим Микко Рантаненом.

Один из лучших хоккеистов НХЛ в прошлом сезоне подписал новый контракт с «Колорадо».

Согласно сообщениям пресс-службы «Колорадо Эвеланш», финский форвард Микко Рантанен подписал новое соглашение с американским клубом сроком на шесть лет и на сумму более 55 миллионов долларов США. Годовой оклад игрока составит 9,25 миллионов долларов

«Колорадо» выбрал Рантанена под десятым номером на драфте юниоров в 2015 году. В прошедшем регулярном чемпионате форвард провел 74 матча и установил личный рекорд по результативности за сезон, набрав 87 (31+56) очков. В 12 играх плей-офф Кубка Стэнли он набрал 14 (6+8) очков. Всего Рантанен провел 239 матчей в НХЛ, отличившись 209 (80+129) очками.

24 сентября: «Сент-Луис» заполучил защитник Джастина Фолка в результате сделки с «Каролиной».

Американский защитник Джастин Фолк присоединился к действующим обладателям Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в результате крупного обмена, перейдя из «Каролины Харрикенйз», сообщает официальный сайт «блюзменов».

В качестве компенсации «Каролина» заполучила защитника Джоэля Эмундсона, юного проспекта Доминика Бокка и выбор в седьмом раунде драфта юниоров 2021 года. «Блюз», помимо Фолка, получили выбор в пятом раунде драфта 2020 года.

Джастин Фолк сразу же после обмена подписал 7-летний контракт с «Блюз» на сумму свыше 45 миллионов долларов.

«Он очень многое даст команде. Это очень умный игрок. Он великолепно распоряжается шайбой, умеет творить на льду по всей площадке, придаст уверенности нашей защите и поможет в большинстве. Он отлично двигается и умеет все. Конечно, он сделает нас сильнее», — сказал новый партнер Джастина Фолка капитан «Блюз» Райан О′Райлли.

В минувшем сезоне Джастин Фолк принял участие во всех встречах своей команды, включая 82 игры регулярного чемпионата и 15 игр в рамках плей-офф Кубка Стэнли. Защитник набрал 35 (11+24) очков в регулярном первенстве лиги и 8 (1+7) баллов в играх на вылет.