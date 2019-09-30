Махачкала, , 09:19 — REGNUM Российский футбольный союз снял шесть очков с махачкалинского «Анжи» в связи с просроченной задолженностью перед бывшим нападающим клуба Янником Боли. Штрафные санкции применены на основании предписания дисциплинарного комитета ФИФА, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе клуба.

Ивуарийский футболист Янник Боли выступал за «Анжи» с сентября 2014 по февраль 2017 года. За это время форвард сыграл 62 матча и забил 26 голов. Долг по заработной плате перед футболистом возник в момент его перехода в китайский «Далянь Аэрбин».

«Клуб не отрицал наличие задолженности перед экс-футболистом команды, готов был и дальше вести диалог с футболистом и реструктуризировать долг. Однако решение ФИФА было принято автоматически и стало неожиданностью для руководства клуба», — сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что дирекция ФК «Анжи» будет и впредь стараться погасить долги перед своими бывшими футболистами, а также приложит максимум усилий для сохранения бренда и профессионального статуса клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время «Анжи» выступает в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги — третьего по статусу дивизиона России. В первых 11 турах сезона 2019/20 команда набрала 11 очков. Однако с учетом штрафных санкций у клуба осталось лишь пять очков, что опускает его на предпоследнее 15 место в турнирной таблице.

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