Сочи, Краснодарский край, , 08:58 — REGNUM Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при России в автогонках «Формула-1».

Хэмилтон финишировал первым, несмотря на то, что в начале гонки доминировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, который позже сошёл из-за технических проблем.

Вторым финишировал другой пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Замкнул тройку пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят пришёл к финишу 12-м, при этом он стартовал последним из-за замены двигателя. Его партнёр по команде Пьер Гасли финишировал 14-м.

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