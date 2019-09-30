Марсель, Франция, , 08:08 — REGNUM «Марсель» сыграл вничью с «Ренном» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 19-й минуте защитник «Марселя» Хироки Сакаи забил гол в свои ворота. На 52-й минуте защитник Дуйе Чалета-Цар сравнял счёт.

На сегодняшний день «Марсель» занимает пятое место в чемпионате Франции, в активе команды 13 очков после восьми туров. «Ренн» с 12-ю очками идёт на восьмом месте.

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