Милан, Италия, , 08:03 — REGNUM «Фиорентина» одержала победу над «Миланом» в матче шестого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Фиорентины» голы забили полузащитники Эрик Пульгар, реализовавший пенальти, Гаэтано Кастровилли и Франк Рибери. У «Милана» гол на счету форварда Рафаэла Леау.

На сегодняшний день «Фиорентина» занимает девятое место в чемпионате Италии, в активе команды восемь очков после шести туров. «Милан» с шестью очками идёт на 12-м месте.