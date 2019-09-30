Лестер, Великобритания, , 07:24 — REGNUM «Лестер» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче седьмого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Лестера» дубль оформил нападающий Джейми Варди, также голы забили защитник Рикарду и полузащитник Онинье Ндиди. Еще один мяч на счету защитника «Ньюкасла» Пола Дамметта, забившему автогол.

На сегодняшний день «Лестер» занимает третье место в Английской премьер-лиге, в активе команды 14 очков после семи туров. «Ньюкасл» идёт на 19-м месте с пятью очками.