Доха, 30 сентября 2019, 06:27 — REGNUM Неправильно делать прямые сравнения между чемпионкой мира по прыжкам с шестом Анжелики Сидоровой с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой, сообщила журналистам тренер Сидоровой Светлана Абрамова.
Напомним, Сидорова одержала победу на чемпионате мира по лёгкой атлетике который проходит в Дохе. Спортсменка установила личный рекорд в дисциплине — 4,95 м. Это первая золотая медаль, завоеванная на соревновании представителем России в нейтральном статусе.