Москва, , 02:16 — REGNUM К матчу против «Краснодара» футболистов клуба «Спартак» будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.

После отставки Олега Кононова место главного тренера клуба «Спартак» занял член тренерского штаба Сергей Кузнецов.

В настоящий момент ситуация складывается для клуба очень тяжелая. «Красно-белые» с 14 очками находятся на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, Кононов был отправлен в отставку с должности главного тренера «Спартака» после поражения от «Оренбурга» (1:2). Таким образом, «Оренбург» нанес четвёртое поражение подряд команде клуба в Российской премьер-лиги.

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