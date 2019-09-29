Краснодар, , 21:14 — REGNUM Футболисты «Краснодара» на своем поле переиграли тульский «Арсенал» в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счётом 2:0, проходила на стадионе «Краснодар».

В составе победителей голевыми действиями отметились отметились Ари (пенальти) и Магомед-Шапи Сулейманов.

Отметим, что после одиннадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Тульский «Арсенал», набравший 14 баллов, находится на восьмой позиции.

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