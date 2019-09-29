Челябинск, , 20:40 — REGNUM «Локомотив» успешно отрабатывает название одного из главных аутсайдеров текущего чемпионата.

29 сентября в рамках очередного игрового дня регулярного первенства Континентальной Хоккейной Лиги челябинский «Трактор» наконец смог реабилитироваться за предшествующие четыре поражения, успешно сыграв с ярославским «Локомотив» на домашней арене. Встреча прошла на «Трактор Арена» в Челябинске.

Команды показали очень яркую игру, несмотря на скромный по хоккейным меркам счет. Обилие моментов, которые преимущественно создавал коллектив из Ярославля, и на редкость запоминающиеся игра в обороне в исполнении «Трактора» порадовали болельщиков на «Трактор Арене». Отметим, что «челябинцы» на протяжении всего матча заблокировали 31 бросок, не пропустив шайбу к своим воротам, а также записали на свой счет 15 силовых приемов. Наиболее отличительными игроками «Трактора» в игре при обороне стали — защитник Виталий Меньшиков, заблокировавший 5 бросков соперника, воспитанник клуба Артем Бородкин, на счету которого 4 блока, Дмитрий Калинин трижды блокировал шайбу. «Трактор» всей командой оборонял ворота, и как впоследствии сказал главный тренер клуба Петерис Скудра, — «это чисто командная победа».

После первого периода, который показал абсолютное равенство команд на тот момент, подопечные Петериса Скудры раскрылись абсолютно по-новому. Уже в начале следующей 20-минутки мотивированные желанием остановить злосчастную проигрышную серию игр на домашнем льду игроки «Трактора» ринулись в атаку. На протяжении первых нескольких минут хозяева льда неумолимо прессинговали соперника. Зажатый на своей половине «Локомотив» ничего не мог поделать против голодного до побед соперника, пропустив две шайбы в свои ворота. На второй минуте периода нападающий «Трактора» Федор Малыхин открыл счет на табло, замкнув передачу Кристиана Томаса на «пятаке» — 1:0. Вскоре экс-форвард «Вегас Голден Найти» Томаш Гика увеличил преимущество хозяев льда до двух шайб, не подозревая на тот момент, что забросил победную шайбу. Чех подхватил шайбу за воротами и несколько мгновений спустя отправил ее в сетку ворот, неожиданно развернувшись прямо перед вратарем — 2:0. Чуть позднее «Локомотив» отыграл одну шайбу, но ее не хватило, чтобы избежать поражения. Антон Ландер реализовал большинство «ярославцев», элегантно переиграв вратаря — 2:1.

Челябинский «Трактор» наконец-то прервал свою серию из четырех поражений, благодаря чему поднялся на шестую строчку в Восточной конференции. Коллектив Петериса Скудры имеет на своем счету 13 результативных баллов.

Тем временем «Локомотив» только усугубил свое положение в турнирной таблице Западной конференции, упав на предпоследнее место. Хуже «Локомотива» на западе только рижское «Динамо», у которого 6 очков в активе, в то время как у именитого ярославского клуба их 8.