Москва, , 19:48 — REGNUM Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении. Об этом сообщает 29 сентября пресс-служба столичного клуба.

Главный тренер ФК Спартак Олег Кононов Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Руководство футбольного клуба «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина увольнения — неудовлетворительные результаты команды.

Как передавало ИА REGNUM, 29 сентября футболисты «Спартака» проиграли «Оренбургу» в домашнем матче одиннадцатого тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Спартак» в Москве и завершилась со счётом 1:2.

Читайте также: Малых и Деспотович помогли «Оренбургу» переиграть «Спартак»