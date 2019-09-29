Москва, , 18:38 — REGNUM Футболисты московского «Спартака» на своем поле уступили «Оренбургу» в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась победой гостей со счётом 1:2, проходила на стадионе «Спартак» в Москве.

В составе хозяев поля мяч забил Лоренсо Мельгарехо, у гостей голевыми действиями отметились Андрей Малых и Джордже Деспотович.

Отметим, что после одиннадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Клуб «Оренбург», набравший 11 баллов, находится на десятой позиции.

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