Самара, , 16:18 — REGNUM Открытие инклюзивного детского парка на аллее «Последняя миля» возле стадиона «Самара-Арена» запланировано на 1 октября. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в одной из социальных сетей.

«Здесь созданы благоустроенные зоны с местами для игр, уличными тренажерами и футбольным полем. Оборудование парка позволяет заниматься всем деткам, независимо от их возраста или ограничений здоровья. Открытие — 1 октября», — написал губернатор.

По его словам, в ближайшее время власти региона планируют объявить конкурс для ведущих архитектурных бюро на разработку концепции развития территории, расположенной вблизи стадиона.

ИА REGNUM напоминает, строительство парка началось в июле текущего года в рамках соглашения между правительством Самарской области и Фондом помощи детям «Обнаженные сердца», основанным Натальей Водяновой. Реализация проекта проходит в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

На площадке смогут активно проводить свободное время все дети, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также он позволит заниматься детям на колясках.

В частности, здесь будут расположены различные игровые и спортивные зоны: воркаут, зону тренажеров, игровую зону для детей 1−6 лет, игровую зону для детей 6 лет и старше, качели, карусели, песочную зону. Футбольная площадка размером 47 метров на 27 метров будет оборудована искусственным газоном.