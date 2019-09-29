Рим, , 15:57 — REGNUM Футбольный клуб «Наполи» нанес поражение футболистам «Брешии» в матче шестого тура итальянской футбольной Серии А.

Игра проходила на поле стадиона «Сан-Паоло» в Неаполе и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в матче был открыт бельгийским форвардом «Наполи» Дрисом Мертенсом, отличившимся на 13-й минуте, а под занавес первого тайма (45+4-я минута) его греческий одноклубник — защитник Костас Манолас, увеличил преимущество «Наполи» в счёте.

Во втором периоде гостям удалось отыграть один мяч усилиями нападающего Марио Балотелли (67-я), для которого этот гол стал первым в составе «Брешии», однако на большее их не хватило.

Отметим, по итогам встречи «Наполи» находится на четвертом месте турнирной таблицы итальянской футбольной Серии А с 14 очками. «Брешиа» на четырнадцатой позиции с 6 очками.