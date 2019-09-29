Красноярск, , 15:51 — REGNUM Футбольный красноярский клуб «Енисей» обыграл футболистов саранской «Мордовии» в матче пятнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на поле красноярского стадиона «Центральный» и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыл на 13-й минуте форвард хозяев Артём Делькин. Спустя 11 минут гостям удалось счет сравнять после удачного исполнения полузащитником Денисом Поярко одиннадцатиметрового удара в ворота «Енисея».

Победный для «Енисея» гол был забит защитником Романом Бугаевым только на 90−4-й минуте, в компенсированное время игры.

Отметим, по итогам встречи «Енисей» набрал 11 очков и находится на предпоследнем, девятнадцатом месте турнирной таблицы ФНЛ. У «Мордовии» 13 очком и шестнадцатая строчка.