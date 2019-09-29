Сочи, Краснодарский край, , 15:37 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» нанес поражение грозненской команде «Ахмат» в матче одиннадцатого тура молодежного первенства России по футболу.

Игра проходила на поле сочинского стадиона «Центральный имени Славы Метревели» и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отличились хавбек Андрей Боковой (8-я минута) и полузащитник Бека Джанилидзе (45+1-я).

Отметим, по итогам встречи «Сочи» с 9 очками находится на четырнадцатом месте турнирной таблицы молодежного первенства России. «Ахмат» имеет в активе 13 очков и располагается на двенадцатой строчке.