Томск, , 15:32 — REGNUM Футбольный клуб «Томь» переиграл команду из Песчанокопского «Чайка» в матче пятнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра прошла на поле томского стадиона «Труд» и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

На 13-й минуте с поля был удалён полузащитник «Чайки» Андрей Павленко, оставивший свой клуб в меньшинстве. Затем, на 21-й минуте, форвард хозяев Ислам Тулупов открыл счет в игре и на 42-й нападающий гостей Илья Белоус его сравнял.

Во втором же тайме хозяева оказались сильнее и смогли дважды безответно поразить ворота гостей и победить. Отличились нападающий Максим Житнев (73-я) и полузащитник Николай Калинский (82-я).

Отметим, по итогам встречи «Томь» с 23 очками находится на седьмой строчке турнирной таблицы ФНЛ. «Чайка» с 18 очками на десятом месте.