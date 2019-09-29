Барселона, Испания, , 15:15 — REGNUM Футбольный клуб «Вальядолид» уверенно обыграл команду «Эспаньол» из Барселоны в матче седьмого тура испанской Примеры.

Игра состоялась на поле стадиона «RCDE» в Барселоне и закончилась в пользу гостей со счетом 2:0.

Счет в матче открыл полузащитник Мичел, удачно реализовавший пенальти на 25-й минуте встречи. Второй мяч забил форвард Оскар Плано, отличившийся в компенсированное время игры (90+4-я минута).

Отметим, по итогам встречи «Вальядолид» прервал свою серию без побед из пяти подряд матчей и с 9 очками занимает десятое место турнирной таблицы Примеры. «Эспаньол», в свою очередь, продлил свою серию без побед до трёх игр подряд и с 5 очками находится на восемнадцатой строчке.