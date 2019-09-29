Нижнекамск, Татария, , 15:10 — REGNUM Защитник хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Максим Игнатович помещён своей командой в список отказов. Об этом 29 сентября в своём официальном Twitter сообщает пресс-служба нижнекамской команды.

Также сообщается, что в нынешнем 28-летний хоккеист провел только один матч в КХЛ и не отметился в нем никакими результативными действиями. При этом игрок провел в матче с пекинским клубом КХЛ «Куньлунь» всего две смены на льду, проведя в игре всего 1 минуту 22 секунды.

Отметим, в минувшем сезоне Максим Игнатович играл за новосибирскую команду «Сибирь» и смог в 51 матче набрать 6 (1 шайба + 5 результативных передач) очков.