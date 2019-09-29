Москва, , 14:36 — REGNUM Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Фёдор Чалов продолжит пробивать в команде пенальти, несмотря на две неудачные попытки в последних трёх матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) с участием московской команды. Об этом 29 сентября в эфире «Матч Премьер» рассказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

«У нас также есть Влашич, который был заменен, поэтому Чалов и Влашич в любом случае остаются», — заявил Гончаренко, отвечая на вопрос о том, останется ли Чалов штатным пенальтистом команды, после неудачного исполнения им одиннадцатиметрового удара, назначенного в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольный клуб ЦСКА разгромил команду «Урал» в выездном матче одиннадцатого тура РПЛ со счетом 3:0.