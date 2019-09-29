Санкт-Петербург, 29 сентября 2019, 16:12 — REGNUM 28 и 29 сентября в спортивном комплексе «Легкоатлетический манеж» (Теннисная аллея, 3) проходит Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе среди девушек до 18. Спортсменки соревнуются за призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой.

Спортсменки
Спортсменки
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Участницы турнира
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Перед турниром
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Перед турниром
Андрей Пронин © ИА REGNUM

В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменок из России, США, Норвегии, Эстонии, Финляндии и Казахстана.

Спортсменки
Спортсменки
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой
Победа в схватке
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой (слева). Победа в схватке (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

28 сентября закончилась матчевая встреча Петербург — США. Схватки проходили в 12 весовых категориях «стенка на стенку». Счёт по схваткам 6:6, по три туше у каждой команды. По очкам победу одержала команда США 28:26.

Спортсменки
Спортсменки
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Судейский стол
Судейский стол
Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый день турнира в фоторепортаже Андрей Пронина.

Борьба
Борьба
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Схватка
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Схватка
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе (слева). Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
Спортсменки
Спортсменки
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Схватка
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Схватка
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Схватка
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Тренерская поддержка
Тренерская поддержка
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Вольная борьба может быть травмоопасной
Вольная борьба может быть травмоопасной
Вольная борьба может быть травмоопасной (слева). Вольная борьба может быть травмоопасной (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Схватка
Схватка
Андрей Пронин © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Финал теннисного турнира St. Petersburg Open 2019: фоторепортаж