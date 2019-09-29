29 сентября 2019 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM 28 и 29 сентября в спортивном комплексе «Легкоатлетический манеж» (Теннисная аллея, 3) проходит Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе среди девушек до 18. Спортсменки соревнуются за призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой.

Спортсменки Андрей Пронин © ИА REGNUM

В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменок из России, США, Норвегии, Эстонии, Финляндии и Казахстана.

Спортсменки Андрей Пронин © ИА REGNUM

Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе Андрей Пронин © ИА REGNUM

Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой Андрей Пронин © ИА REGNUM

Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой Андрей Пронин © ИА REGNUM

Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой (слева). Победа в схватке (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

28 сентября закончилась матчевая встреча Петербург — США. Схватки проходили в 12 весовых категориях «стенка на стенку». Счёт по схваткам 6:6, по три туше у каждой команды. По очкам победу одержала команда США 28:26.

Спортсменки Андрей Пронин © ИА REGNUM

Судейский стол Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый день турнира в фоторепортаже Андрей Пронина.

Борьба Андрей Пронин © ИА REGNUM

Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе Андрей Пронин © ИА REGNUM

Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе Андрей Пронин © ИА REGNUM

Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе (слева). Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

Спортсменки Андрей Пронин © ИА REGNUM

Тренерская поддержка Андрей Пронин © ИА REGNUM

Вольная борьба может быть травмоопасной (слева). Вольная борьба может быть травмоопасной (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)

Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе Андрей Пронин © ИА REGNUM

Схватка Андрей Пронин © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Финал теннисного турнира St. Petersburg Open 2019: фоторепортаж