Санкт-Петербург,
29 сентября 2019, 16:12 — REGNUM 28 и 29 сентября в спортивном комплексе «Легкоатлетический манеж» (Теннисная аллея, 3) проходит Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе среди девушек до 18. Спортсменки соревнуются за призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой.
Спортсменки
Андрей Пронин © ИА REGNUM
В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменок из России, США, Норвегии, Эстонии, Финляндии и Казахстана.
Спортсменки
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой (слева). Победа в схватке (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
28 сентября закончилась матчевая встреча Петербург — США. Схватки проходили в 12 весовых категориях «стенка на стенку». Счёт по схваткам 6:6, по три туше у каждой команды. По очкам победу одержала команда США 28:26.
Спортсменки
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Судейский стол
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Первый день турнира в фоторепортаже Андрей Пронина.
Борьба
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе (слева). Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
Спортсменки
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Тренерская поддержка
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Вольная борьба может быть травмоопасной (слева). Вольная борьба может быть травмоопасной (справа)
Андрей Пронин © ИА REGNUM (слева). Андрей Пронин © ИА REGNUM (справа)
Открытый Всероссийский турнир по женской вольной борьбе
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Схватка
Андрей Пронин © ИА REGNUM
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