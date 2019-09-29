Пекин, , 13:47 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Блинкова проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Путинцева уверенно переиграла Блинкову в двух сетах со счетом 6:0, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут. За это время Путинцева, являющаяся 66-й в рейтинге WTA, два раза подала навылет и допустила две двойные ошибки. Анна Блинкова, являющаяся 38-й ракеткой мира, за этот же временной промежуток один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать пять брейков.

До этого матча спортсменки официально на корте не встречались.

Отметим, во втором круге турнира WTA в Пекине Юлия Путинцева сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти.