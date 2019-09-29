Тбилиси, , 13:39 — REGNUM Боксер из Южной Осетии Сослан Тедеев одержал победу на крупном международном турнире в городе Гуанчджой в Китае. В рамках турнира Тедеев провел два боя по четыре раунда. Об этом 29 сентября сообщает ИА «Рес».

Тренер Тедеева Виталий Сланов отметил, что боксер провел великолепное выступление.

«Я бы назвал, выступление Сослана великолепным, он боксировал очень хорошо, тем более что в его весовой категории были непростые бойцы. В полуфинале он без проблем победил китайского боксера. В финале в очень ярком, тяжелом бою вырвал победу у соперника, который был чемпионом Азии, призером олимпийских игр», — рассказал Сланов.