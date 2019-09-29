Екатеринбург, , 13:45 — REGNUM Футбольный московский клуб ЦСКА разгромил екатеринбургскую команду «Урал» в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на поле «Екатеринбург Арены» и закончилась победой гостей с разгромным «сухим» счетом 3:0.

Счет в игре открыл на 17-й минуте встречи норвежский защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон и на перерыв команды ушли со счетом на табло 1:0.

Во втором тайме игроки ЦСКА ещё прибавили и забили ещё два мяча в ворота «Урала», так и оставшимися без ответа. Отличились шведский полузащитник Арнор Сигрудссон (57-я) и сербский хавбек Яка Бийол (66-я).

Отметим, по итогам матча московский ЦСКА стал лидером в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Урал» с 14 очками находится на шестой строчке.