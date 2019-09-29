Тбилиси, , 13:26 — REGNUM Мужская сборная Грузии по регби одержала победу над командой Уругвая со счетом 33:7 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в Кумагае. Об этом 29 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Сборные Грузии и Уругвая выступают в группе D. Уругвайцы выиграли первый матч, обыграв команду Фиджи (30:27). Грузинские регбисты проиграли первый матч, уступив представителям Уэльса (14:43).

Сборная Грузии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. В двух матчах грузины набрали пять очков и занимают третье место в таблице группы. Команда Уругвая за два матча набрала четыре очка и располагается на четвертом месте. Возглавляет турнирную таблицу команда Уэльса (пять очков, один матч), на втором месте идет сборная Австралии (5, 1), на последнем — спортсмены из Фиджи (2, 2).

Команда Грузии в пятый раз принимает участие в групповой стадии Кубка мира, в предыдущие четыре раза команда ни разу не сумела пробиться в плей-офф.