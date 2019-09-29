Краснодар, , 13:28 — REGNUM Футбольный тульский клуб «Арсенал» нанес поражение с разгромным счетом футболистам «Краснодара» в матче одиннадцатого тура молодежного первенства России.

Александр Дайнека. Вратарь. 1934

Игра прошла на поле Академия ФК «Краснодар» в Краснодаре и закончилась разгромом хозяев со счетом 4:0.

Все голы были забиты в первом тайме. Отличились удачно реализовавший пенальти нападающий Тамерлан Мусаев (5-я минута), форвард Руслан Куль (27-я), полузащитник Даниил Хлусевич (32-я) и защитник Ярослав Гарастюк (37-я).

Отметим, по итогам матча тульский «Арсенал» набрал 20 очков, что позволило ему подняться на третье место турнирной таблицы молодежного первенства России. «Краснодар» имеет в активе 13 очков и находится на тринадцатой строчке.