Нью-Йорк, США, , 12:57 — REGNUM Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнжерс» Виталий Кравцов получил травму в предсезонном матче лиги с командой «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом 29 сентября сообщает «Чемпионат».

По данным источника, 19-летний российский хоккеист получил травму правой руки, когда блокировал ею бросок по воротам российского голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева. О степень тяжести травмированной руки не сообщается.

Отметим, в первом матче нового сезона НХЛ клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет 4 октября на льду своей домашней арены «Мэдисон Сквер Гарден» с клубом «Виннипег Джетс».