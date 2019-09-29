Сочи, Краснодарский край, , 12:40 — REGNUM Вторая гонка российского этапа автогонок серии «Формула 2», проходящего в Сочи, была остановлена красными флагами по причине аварии на её первом круге, участником которой стал российский пилот Никита Мазепин. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба «Формулы 2».

По данным пресс-службы, стартовавший на первой позиции российский гонщик Никита Мазепин столкнулся с болидом японца Нобухаро Мацуситы во время борьбы за позицию, после чего обе машины вылетели с трассы на одном из поворотов.

Также уточняется, что оба пилота не получили серьёзных трав в результате инцидента, однако будут направлены к медикам для осмотра. Гонка была возобновлена в 12:15 мск.