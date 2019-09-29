Владивосток, , 12:39 — REGNUM Футбольный московский клуб «Чертаново» обыграл футболистов владивостокского «Луча» в матче пятнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на поле владивостокского стадиона «Динамо» и закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного во встрече мяча стал полузащитник «Чертаново» Максим Витюгов, удачно реализовавший пенальти, назначенный в ворота «Луча» на 34-й минуте, и этим принесший победу своей команде.

Отметим, эта победа прервала серию «Чертаново» без побед из пяти подряд матчей, по её итогам клуб с 25 очками находится на четвёртой позиции в турнирной таблице ФНЛ. «Луч» имеет 18 очков в активе и находится на одиннадцатой строчке.