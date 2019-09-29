Пекин, , 11:30 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила Кристине МакХэйл на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Российская спортсменка проиграла американке в трёх сетах со счётом 0:6, 6:1, 3:6.

Матч продолжался в течение 1 часа 50 минут. За это время Кузнецова, занимающая 69-б строчку рейтинга WTA, два раза подала навылет, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала три брейка. Её оппонентка, являющаяся 104-й ракеткой мира, за этот же отрезок времени подала навылет 4 раза, допустила 4 двойные ошибки и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов.

Отметим, во втором круге соперницей Кристины МакХэйл станет победительница матча между её соотечественницей Лорен Дэвис и представительницей Дании Каролин Возняцки.