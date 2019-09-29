Манчестер, Великобритания, , 11:01 — REGNUM Французский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Поль Погба не пришел на командный ужин, целью которого являлось сплочение команды. Об этом 29 сентября сообщает The Sun.

По данным издания, после победы клуба в Кубке лиги над командой «Рочдейл», игроки «МЮ» по инициативе испанского голкипера команды Давида Де Хеа собрались в манчестерском ресторане Хуана Маты. Кроме Погбы на этом ужине не присутствовали защитники Фил Джонс, Гарри Магуайр, Эшли Янг, а также аргентинский защитник «МЮ» Маркос Рохо.

Отметим, как сообщалось, во время летнего трансферного окна 26-летним футболист ом интересовался мадридский «Реал», однако выставленная «МЮ» на игрока цена в £165 млн стала причиной того, что сделка не состоялась. При этом в настоящее время Погба ведёт с клубом переговоры о том, чтобы его новый контракт был подписан на улучшенных условиях с зарплатой £600 тысяч в неделю.