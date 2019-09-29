Манчестер, Великобритания, , 10:34 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда не может позволить себе терять очки в чемпионате английской Премьер-лиги (АПЛ) в её соперничестве с клубом «Ливерпуль». Его мнение на эту тему 29 сентября приводит официальный сайт «МС».

По словам Гвардиолы, в «МС» знали о победе «Ливерпуля» и отрыве его в турнирной таблице от манчестерского клуба в 8 очков, однако команде удалось набрать три очка в матче с «Эвертоном» и сократить его до 5 очков.

«Мы знаем, с какой командой имеем дело. За их плечами семь побед подряд в АПЛ, они выиграли Лигу чемпионов и продолжают показывать отличный футбол. Они — наши главные соперники, и мы понимаем, что больше не можем позволить себе терять очки», — заявил главный тренер «МС».

Также он отметил, что если его команда поднажмёт, то она сможет третий раз подряд стать чемпионом Англии.

Отметим, после семи туров АПЛ клуб «Ливерпуль» имеет в активе 21 очко, что позволяет ему быть лидером турнирной таблицы. «МС» находится на втором месте, имея 16 очков.