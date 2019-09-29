Нью-Йорк, США, , 10:20 — REGNUM Американский боксёр Эррол Спенс, являющийся чемпионом мира в полусреднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), победил своего соотечественника Шона Портера, являвшегося чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC), в поединке, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Нью-Йорке.

По итогам всех заявленных двенадцати раундов победа была присуждена Спенсу раздельным решением судей со счетом 116:111, 116:111, 112:115.

Таким образом Эролл Спенс отобрал у Шона Портера его титул чемпиона WBC.

Отметим, это победа стала 26-й для ни разу непобеждённого Эррола Спенса в профессиональной карьере и четвёртой удачной защитой титула чемпиона IBF. Для Шона Портера это третий проигрыш при 30 победах и одной ничьей.