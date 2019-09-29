Лос-Анджелес, США, , 10:09 — REGNUM Российский боксёр Батыр Ахмедов не смог победить в титульном бою за вакантное звание регулярного чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе с представителем США Марио Барриосом, проходившем в Лос-Анджелесе.

По итогам всех заявленных двенадцати раундов победа была единогласно присуждена американцу со счетом 112−114, 111−115, 111−116.

Отметим, это поражение стало первым в профессиональной карьере 28-летнего Батыра Ахмедова при 7 выигрышах (6 — нокаутом). Для 24-летнего Марио Барриоса это 25-я победа (16 нокаутом) без единого поражения и первый чемпионский титул в карьере.